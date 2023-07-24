Из областной больницы в Калининграде ушел и пропал пенсионер с потерей памяти

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Поисково-спасательный отряд «ЗАПАД» просит помощи в розыске 66-летнего Евгения Ивановича Пятухина. В понедельник, 24 июля, пенсионер самовольно покинул областную больницу на улице Клинической и до сих пор нигде не объявился.

- Мужчина страдает потерей памяти, дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи! – отмечают волонтеры.

Приметы: рост 165-167 сантиметров, среднее телосложение, волосы седые, короткие, глаза голубые.

Был одет в серую кофту на замке, светло-серую полосатую футболку и темно-синие спортивные штаны. На ногах – серые шлепанцы.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8 (4012) 508-038, 8 (4012) 520-444 или в полицию 02, 102, 112.