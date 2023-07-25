Житель Советска ударил предпринимателя по голове молотком

Инцидент случился в Советске. Там женщина стала свидетельницей того, как мужчина ударил несколько раз молотком по голове хозяина торгового павильона.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

Как оказалось, агрессору не понравилось, как его обслужили в торговой точке. Он пошел домой, взял молоток, вернулся к предпринимателю и три раза ударил его по голове.

Бизнесмена госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.

Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.