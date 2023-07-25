Названы самые высокооплачиваемые профессии в Калининграде

Самые высокооплачиваемые вакансии июля в России назвал сервис SuperJob. Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Калининграде оказались вакансии врачей.
Список самых денежных профессий в Калининграде прямо сейчас:
- менеджер по работе с ключевыми клиентами – от 81 600 руб.;
- директор магазина – 80 000 – 126 000 руб.;
- врач - стоматолог-терапевт детский – от 70 000 руб.;
- торговый представитель – от 70 000 руб.;
- врач-гематолог – 60 000 – 65 000 руб.
Организаторы исследования сообщили, что было проанализировано 22 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.