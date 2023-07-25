Не смогли посеять траву: С подрядчиком, отвечавшим за газон на руинах Королевского замка, расторгли контракт

В Калининграде компания, которая должна была посеять газон на законсервированном раскопе руин Королевского замка, не справилась с задачей. Принято решение об одностороннем расторжении контракта с подрядчиком.

Фирму «Балттрастсервис» намерены внести в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

«В проекте был заложен простой газон и однократная поливка его. Сколько каких семян там было выброшено на «выгул» голубям и воронам, сейчас трудно проверить. Поливки вовремя просто не было. Победила после дождей природа – лебеда. В этой части работы принимать не будем», - написал он.

Как прокомментировал заказчик работ, НПЦ по охране памятников, работы по посеву газона не приняты и не оплачены.

Интересно, что компания «Балттрастсервис» – подрядная организация, имеющая лицензию Министерства культуры РФ.