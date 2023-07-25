Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 25 июля

В Калининграде во вторник, 25 июля, намечен ряд отключений. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Ген.-фельдм. Румянцева 3, 7,

ул. Серж. Колоскова 4а, 8а, 10 (школа № 47),

ул. Д. Донского 18,

ул. Велосипедная дорога (стройка ж/д),

пл. Победы - ул. Гаражная (светофор),

пр-кт Гвардейский 10г,

пр-кт Мира 1-9,

пр-кт Советский 3 (светофор), 6а,

ул. Театральная 36-42,

ул. Ушинского 1-3.

ул. Куйбышева 17-51.

ул. В. Дубинина 25, 27,

ул. Серж. Мишина 14а, 18, 18а

ул. Тенистая аллея 22г.

До 13.00:

на ул. Горького 21.

ул. А. Невского 1-15, 19-29, 16-18 (светофор),

ул. Береговая 5-9, 2-4,

ул. Корабельная 2-6,

ул. Курортная 1, 1а, 2-6, 14б, с/т «Мичуринец - 3»,

ул. Линейная 3-11а, 4-12,

ул. Потёмкина 1, 7-15, 19, 25, 2-24.

Также по данным городской администрации, с 13.30 до 18.00 света не будет:

ул. Измаильская 1-23, 2-24,

ул. Краснопресненская 2-28,

ул. Львовская 33,

ул. Мечникова 1-23, 2-22,

ул. Мичурина 1-7, 13-21, 2-16,

ул. Одесская 1-25, 33-37а, 2-24, 26, г/о «Москвич»,

ул. Подп. Емельянова 151, 156 (котельная, светофор, школа №26), 164, 170-180,

ул. Семипалатинская 1а, 5,7, 13, 17, 2, 4,

ул. Шишкина 2-10а, 3-5.

В связи с ремонтными работами холодное водоснабжение до 17.00 будет отсутствовать на ул. Каштановая аллея 147 (школа №50).