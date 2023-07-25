Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 25 июля

В Калининграде во вторник, 25 июля, намечен ряд отключений. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:
ул. Ген.-фельдм. Румянцева 3, 7,
ул. Серж. Колоскова 4а, 8а, 10 (школа № 47),
ул. Д. Донского 18,
ул. Велосипедная дорога (стройка ж/д),
пл. Победы - ул. Гаражная (светофор),
пр-кт Гвардейский 10г,
пр-кт Мира 1-9,
пр-кт Советский 3 (светофор), 6а,
ул. Театральная 36-42,
ул. Ушинского 1-3.
ул. Куйбышева 17-51.
ул. В. Дубинина 25, 27,
ул. Серж. Мишина 14а, 18, 18а
ул. Тенистая аллея 22г.
До 13.00:
на ул. Горького 21.
ул. А. Невского 1-15, 19-29, 16-18 (светофор),
ул. Береговая 5-9, 2-4,
ул. Корабельная 2-6,
ул. Курортная 1, 1а, 2-6, 14б, с/т «Мичуринец - 3»,
ул. Линейная 3-11а, 4-12,
ул. Потёмкина 1, 7-15, 19, 25, 2-24.
Также по данным городской администрации, с 13.30 до 18.00 света не будет:
ул. Измаильская 1-23, 2-24,
ул. Краснопресненская 2-28,
ул. Львовская 33,
ул. Мечникова 1-23, 2-22,
ул. Мичурина 1-7, 13-21, 2-16,
ул. Одесская 1-25, 33-37а, 2-24, 26, г/о «Москвич»,
ул. Подп. Емельянова 151, 156 (котельная, светофор, школа №26), 164, 170-180,
ул. Семипалатинская 1а, 5,7, 13, 17, 2, 4,
ул. Шишкина 2-10а, 3-5.
В связи с ремонтными работами холодное водоснабжение до 17.00 будет отсутствовать на ул. Каштановая аллея 147 (школа №50).