В Калининграде будут судить женщину-водителя, которая сбила мотоциклиста

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении водителя, допустившей ДТП с пострадавшим. Происшествие случилось еще 11 октября 2022 года. Тогда 63-летняя калининградка за рулем «Фольксвагена» в 06:20 на ул. Павлика Морозова выехала на встречку и столкнулась с мотороллером.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате ДТП 48-летний водитель скутера был госпитализирован.

«Женщина, управлявшая «Фольксвагеном», отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на установление состояния опьянения», - отметили в полиции.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.