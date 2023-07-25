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НовостиОбщество25 июля 2023 11:09

Реконструкцию фонтана у стадиона «Балтика» завершат к ноябрю

Работы идут с опережением графика
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде более двух месяцев продолжается реконструкция фонтана и площади у стадиона «Балтика». Как сообщает пресс-служба областного правительства, среди уже выполненных работ – демонтаж чаши бассейна фонтана и устройство основания под новую.

Полностью разобраны асфальтовое покрытие и тротуарная плитка, демонтирована чаша бассейна фонтана, выполняются различные работы по обустройству чаши нового фонтана.

«Все необходимое для реализации объекта заказано, включая крупномерные деревья», - отметили власти.

Работы идут с опережением графика. Подрядчик рассчитывает завершить работы к ноябрю вместо декабря.