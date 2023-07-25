В Калининграде задержали женщину, угрожавшую прохожим пистолетом

Инцидент случился на улице Миклухо-Маклая в Калининграде. Там 19-летней девушке и ее подруге угрожала пистолетом женщина.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в момент приезда полицейских злоумышленница продолжала кричать на девушек и угрожать им.

«Подозреваемая оказала сопротивление, напав на одного из сотрудников», - рассказали в полиции.

Женщина была задержана.

По предварительной версии, дама использовала сигнальный пистолет. Он был изъят.

Возбуждено уголовное дело.