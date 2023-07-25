На ремонт Приморского шоссе в Балтийске хотят заложить средства в бюджет на 2024 год

В Балтийске на ремонт Приморского шоссе на следующий год хотят заложить средства в бюджет. Об этом администрация Балтийска сообщила в комментариях под постом на официальной страничке в «ВК».

В планах сделать саму трассу и паркинг.

«В перспективе на следующем этапе реконструкции парка имени Адмирала Головко планируем отремонтировать дорогу на Приморском шоссе, где будем обустраивать парковки, общественные пространства с беседками и мангальной зоной», - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный архитектор округа уже разработал проектно-сметную документацию, которая получила положительное заключение экспертизы.

«Сейчас подаем заявки в различные программы, чтобы на следующий год заложили средства в бюджет», - пояснили в администрации.