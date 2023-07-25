Калининградский Роспотребнадзор открывает горячую линию по качеству плодоовощной продукции

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области запускает горячую линию по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности.

Как рассказали в управлении, на вопросы будут отвечать с 31 июля по 11 августа по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации) и по телефонам в Калининграде: 8 (4012) 57-03-43, 53-84-36, 67-46-07.

В городах области по вышеуказанным вопросам в те же сроки:

- в Немане 8 (40162) 2-35-58;

- в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59, 3-16-74;

- в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;

- в Черняховске 8 (40141) 3-47-77, 3-46-55;

- в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03, 3-33-28;

- в Советске 8 (40161) 3-56-43;

- в Гурьевске 8 (4015) 3-95-94, 74-11-59.