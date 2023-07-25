Очереди из грузовиков на границе с Литвой больше нет

На границах с Литвой нормализовалась ситуация – очереди из большегрузов больше нет, все машины прошли.

Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

«По данным на 9.00 25 июля через таможенный пост МАПП «Чернышевское» за сутки проследовало 146 большегрузов на въезд в Российскую Федерацию и 137 – на выезд в Литовскую Республику. Очереди отсутствуют», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки сотрудники таможенных постов областной таможни, расположенных в автомобильных пунктах пропуска на российско-польском и российско-литовском участках границы, оформили всего 378 грузовых и 916 легковых транспортных средств, следовавших на въезд в РФ и выезд из Калининградской области.