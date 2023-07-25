Россельхознадзор назвал площадь полей, заросших борщевиком в Калининградской области

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

Россельхознадзор выразил обеспокоенность по факту зарастания земель сельхозназначения в регионе борщевиком Сосновского.

Как сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора по состоянию на июнь 2023 года в регионе заросло этим сорняком уже 9,8 тыс. га.

Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы участков обязаны проводить мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания борщевиком.

«Для борьбы с большими популяциями – более 1000 растений – требуется техника для проведения вспашки/покоса растений, проводят лущение. Одновременно с механическими мерами борьбы применяют химические обработки гербицидами», - говорится в сообщении Управления.