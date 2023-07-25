Легкоатлеты из Калининградской области выиграли три вида наград на первенстве России

Легкоатлеты из Немана, Черняховска, Светлого и Калининграда выиграли три вида наград на первенстве России. Соревнования в Татарстане собрали более 750 юных спортсменов из 67 регионов страны.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, нашим спортсменам удалось выиграть один золотой и два серебряных комплекта наград.

Чемпионом в беге на 100 метров стал рекордсмен страны Александр Миронов. Бегун из Светлого финишировал с лучшим личным результатом за 10,45 секунды. Затем он же стал вторым в беге на 200 метров, преодолев половину виража за 21,17 секунды.

Еще один рекордный результат, но уже в масштабе региона – у эстафетной четверки Анастасии Деминой, Ксении Зайцевой, Василисы Раковой и Юлии Лукьяненковой. Спринтерскую эстафету 4x100 они преодолели за 46,91 секунды. Итог – второе место.