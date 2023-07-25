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НовостиПроисшествия25 июля 2023 15:28

Калининградский мотоциклист отсудил более 150 тысяч рублей у водителя БМВ, который сбил его

ДТП случилось на ул. Транспортной
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградский мотоциклист, пострадавший в ДТП, сумел получить через суд компенсацию морального вреда. Еще 23 октября 2021 года произошло ДТП: водитель БМВ сбил его, когда он ехал на мотоцикле на ул. Транспортной в Калининграде.

Тогда водитель авто не уступил дорогу, был позже признан виновным, а мотоциклист попал в больницу с травмами. Он получил переломы ключицы и четырех ребер, ушиб колена.

Как сообщает пресс-служба областного суда, пострадавший получил компенсацию морального вреда в сумме 150 000 рублей, а также судебные расходы – 5427,8 руб.