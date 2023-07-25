Назван лучший вожатый в Калининграде

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде подвели итоги городского конкурса «Самый лучший вожатый-2023», который прошел уже в 14-й раз и был посвящен Году педагога и наставника. В состязании участвовало двенадцать вожатых из загородных оздоровительных центров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, лучшей в этом году стала Юлия Любимова из лагеря имени Терешковой, которая работает в этом загородном центре с 2015 года.

Второе место заняла Полина Майорова из лагеря «Огонек», третье – Екатерина Шиматкова из «Юности».

Конкурсантов оценивало два состава жюри. В основной состав жюри вошли представители из учреждений дополнительного образования, учебно-методического образовательного центра и комитета по образованию, во второй – наставники конкурсантов.

Конкурс проводят с 2009 года.