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НовостиОбщество25 июля 2023 15:52

На променаде в Зеленоградске появилась мозаичная волна

Ее автор – дизайнер Павел Савельев
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Павел САВЕЛЬЕВ

На променаде в Зеленоградске появилась волна, выполненная из мозаики. Ее автором выступил местный художник Павел Савельев. О новой работе он рассказал на своей страничке в «ВК».

«Вдохновившись работами советских мастеров, которые украшают многочисленные курорты, подобрал стеклянную плитку ярких морских цветов и оттенков и создал эту мозаичную композицию», - написал он и добавил, что эта работа – самая красивая из тех, что он создал летом.

Также на волне появилась скамейка, стилизованная под серф.