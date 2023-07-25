На променаде в Зеленоградске появилась мозаичная волна

. Фото: Павел САВЕЛЬЕВ

На променаде в Зеленоградске появилась волна, выполненная из мозаики. Ее автором выступил местный художник Павел Савельев. О новой работе он рассказал на своей страничке в «ВК».

«Вдохновившись работами советских мастеров, которые украшают многочисленные курорты, подобрал стеклянную плитку ярких морских цветов и оттенков и создал эту мозаичную композицию», - написал он и добавил, что эта работа – самая красивая из тех, что он создал летом.

Также на волне появилась скамейка, стилизованная под серф.