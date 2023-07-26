В Калининграде задержали серийного вора, который взламывал квартиры

В Калининграде раскрыта серия краж. Ранее в полицию поступило несколько заявлений от потерпевших. Так, на улице Комсомольской взломали дверь и унесли из квартиры деньги. Еще один похожий инцидент случился на проспекте Мира: ночью злоумышленник проник в парикмахерскую и похитил 25 000 рублей, повредив входную дверь.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, был задержан 54-летний местный житель, который был ранее судим за аналогичные преступления и хранение наркотических средств.

«В настоящее время установлена причастность мужчины как минимум еще к двум аналогичным преступлениям. Расследование продолжается», - сообщили в полиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.