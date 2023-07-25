В Калининграде пропал 9-летний мальчик

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Калининграда разыскивает 9-летнего мальчика, который 25 июля около 10:30 ушел из дома, расположенного в СНТ «Утро». Дмитрий Бендюг собирался кататься на велосипеде и пропал.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, до настоящего времени местонахождение мальчика не установлено.

Приметы ребенка: на вид 9 лет, рост 135 см., среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: спортивные черные штаны с белыми лампасами по бокам, куртка с капюшоном с вкраплениями синего, желтого и белого цветов, светло-голубые сланцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону ОМВД России по Центральному району г. Калининграда: 552-098 или 102.