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НовостиПроисшествия25 июля 2023 18:08

В Гусеве машина сбила двух девочек 10 и 11 лет, водитель скрылся

Водитель, сбивший двух школьниц, скрылся с места ДТП
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Страшное ДТП случилось в Гусеве около 18.00 во вторник, 25 июля. Там водитель неустановленного автомобиля сбил двух девочек в возрасте 10 и 11 лет. Как сообщат пресс-служба регионального УМВД, девочки были экстренно госпитализированы.

«Злоумышленник скрылся с места ДТП. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и розыск водителя, находившегося за рулем автомобиля, и совершившего ДТП», - рассказали в полиции.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (4012) 55-26-05, 8 (40143) 3-24-10 или 102.