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НовостиОбщество25 июля 2023 18:58

В Калининградской области 227 человек за неделю пострадали от клещей

Среди них оказалось 70 детей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 227 человек, пострадавших от присасывания клещей.

Среди пострадавших – 70 детей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 3280 обращений, из них 1008 – дети (за аналогичный период 2022 года: 3015 обращений, в том числе 1048 детей).

Отмечается, что с начала года диагностировано 24 случаев клещевого боррелиоза и всего 1 случай клещевого энцефалита.