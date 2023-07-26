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НовостиПроисшествия26 июля 2023 6:10

В Гусевском районе задержали водителя, сбившего двух девочек

Мужчина был пьян
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полицейские по горячим следам задержали водителя, сбившего двух девочек 10 и 11 лет и скрывшегося с места ДТП в Гусевском районе в поселке Красногорское. Он был задержан в лесополосе.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Добровольска.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения взял у друга ключи от автомобиля и сел за руль.

«После совершения ДТП он бросил машину в поле и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - отметили в полиции.

Напомним, после ДТП девочки были госпитализированы, а на поиски злоумышленника были брошены все силы.