Калининградцы стали меньше бояться увольнений – исследование

В Калининградской области стало меньше тех, кто опасается остаться без работы. Так, во втором квартале 2022 года угрозу увольнения испытывали 23% местных жителей, в первом квартале текущего года – только 19%.

Таковы результаты исследования hh.ru, в рамках которого выяснили, насколько стабильно ощущают себя калининградцы на текущем месте работы.

По итогам второго квартала 2023 года лишь 15% трудоустроенных респондентов полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя.

О стабильности на работе год назад заявляли 65% опрошенных, в начале года - 70%, а теперь - уже 75%.

Еще 10% опрошенных работников из Калининградской области затруднились дать ответ и оценить серьезность угрозы увольнения.