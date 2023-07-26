Олег Газманов отдыхает на Куршской косе

. Фото: Анатолий Калина

В Калининградской области отдыхает Олег Газманов. 22 июля он дал концерт в Светлогорске в честь своего дня рождения. Это уже традиционные гастроли, которые певец устраивает в «Янтарь-холле» летом.

Также артист побывал на Куршской косе.

Как рассказал в телеграм-канале директор нацпарка Анатолий Калина, Газманов посетил Рыбачий.

«25 июля вместе с народным артистом Российской Федерации Олегом Михайловичем Газмановым возложили цветы к памятнику советским воинам в пос. Рыбачьем», - написал Калина.

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак рассказывал о планах Газманова отдохнуть в Калининградской области.

- Олег Газманов будет отдыхать не в Зеленоградске, а в другом месте очень красивом. Но не могу сказать где. Пока это секрет, - рассказал министр в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».