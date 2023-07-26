Еще четыре улицы Калининграда очистили от брошенных автомобилей

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Фото: администрация Калининграда
В Калининграде продолжается борьба с брошенными авто, которые мешают во дворах.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на этой неделе подрядчик убрал и утилизировал еще четыре таких автомобиля.
Автохлам исчез с ул. Горького, 176г, Красносельской, 79, проспекта Мира, 142, Житомирской, 18. Еще один автомобиль с Горького, 176г, переместили на спецстоянку - временный пункт хранения.
«Если вы хотите сообщить о таких позабытых-позаброшенных транспортных средствах, звоните в муниципальный контроль по телефону 92-36-55», - отметили в мэрии города.