В Калининградской области во всех храмах 28 июля прозвучит колокольный звон

В Калининградской области колокольный звон прозвучит во всех храмах 28 июля. Это решили сделать по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Так отметят День крещения Руси.

«28 июля в полдень во всех храмах Русской православной церкви прозвучит полуденный колокольный звон в рамках ежегодной акции «Слава Тебе, Боже!», - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые посвященный этой дате колокольный звон прозвучал в храмах и монастырях страны в 2012 году.

В храмах региона пройдут особые праздничные службы.