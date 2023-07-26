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НовостиОбщество26 июля 2023 7:23

В Калининградской области во всех храмах 28 июля прозвучит колокольный звон

Так отметят День крещения Руси
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области колокольный звон прозвучит во всех храмах 28 июля. Это решили сделать по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Так отметят День крещения Руси.

«28 июля в полдень во всех храмах Русской православной церкви прозвучит полуденный колокольный звон в рамках ежегодной акции «Слава Тебе, Боже!», - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые посвященный этой дате колокольный звон прозвучал в храмах и монастырях страны в 2012 году.

В храмах региона пройдут особые праздничные службы.