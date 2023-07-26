Житель Светлого ударил друга ножом в грудь

Инцидент случился в Светлом. Там 32-летний мужчина был ранен во время застолья. Нож в грудь ему вонзил друг, отдыхавший с ним в одной компании.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, все случилось после ссоры.

«Свидетелями произошедшего стали еще двое мужчин, один из которых вызвал скорую помощь. Потерпевший отказывался назвать имя того, кто нанес ему ножевое ранение, но сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника», - рассказали в полиции.

Задержанным оказался 43-летний местный житель, ранее, что неудивительно, неоднократно судимый.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.