Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 26 июля

В Калининграде в среду, 26 июля, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, сегодня в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено до 18.00 по адресам:
ул. Ген.-фельдм. Румянцева 3, 7,
ул. Серж. Колоскова 4а, 8а, 10 (школа № 47),
ул. Д. Донского 18,
ул. Велосипедная дорога (стройка ж/д),
ул. Суздальская 20,
ул. Ген. Хохлова 4,
ул. Знойная 1-13,
ул. Горького 16-36,
ул. Госпитальная 20-26,
ул. Пролетарская 133,
ул. В. Дубинина 4-8, 4а, 6а, б, 8 а,б, 13,
ул. Цирковая 2, 3а, 5а, 9а, 11, 11а,б, 12б,
ул. Менделеева 17, 24, 24а,
ул. Колксная 1а.
До 17.00 отключены потребители на:
ул. Куйбышева 17-51.
До 13.00 на:
ул. Белгородская 8-30, 22б
ул. Аллея смелых 31, 41-45а, 56-72, 72а
ул. Мукомольная 1-27, 2-12
ул. Черниговская 2, 4.
С 13.00 до 18.00:
ул. Полоцкая 8-30,
ул. Серпуховская 18-24, 26 (д/сад № 19),
ул. Портовая 5-27.
Также, по данным городской администрации, с 26 июля по 8 августа в связи с ремонтом оборудования подача горячей воды приостановлена по следующим адресам:
ул. Коммунистическая 48а-г, 51-79, 61 (д/сад № 114), 56а-г, 58а-г, 59а,б, 79а,б,
ул. Летняя 41-53, 48 (школа № 46), 50-56,
ул. Подп. Емельянова 84а, 86а, 88а,
ул. Аллея Смелых 154.