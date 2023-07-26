Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 26 июля

В Калининграде в среду, 26 июля, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, сегодня в связи с ремонтом оборудования электроснабжение отключено до 18.00 по адресам:

ул. Ген.-фельдм. Румянцева 3, 7,

ул. Серж. Колоскова 4а, 8а, 10 (школа № 47),

ул. Д. Донского 18,

ул. Велосипедная дорога (стройка ж/д),

ул. Суздальская 20,

ул. Ген. Хохлова 4,

ул. Знойная 1-13,

ул. Горького 16-36,

ул. Госпитальная 20-26,

ул. Пролетарская 133,

ул. В. Дубинина 4-8, 4а, 6а, б, 8 а,б, 13,

ул. Цирковая 2, 3а, 5а, 9а, 11, 11а,б, 12б,

ул. Менделеева 17, 24, 24а,

ул. Колксная 1а.

До 17.00 отключены потребители на:

ул. Куйбышева 17-51.

До 13.00 на:

ул. Белгородская 8-30, 22б

ул. Аллея смелых 31, 41-45а, 56-72, 72а

ул. Мукомольная 1-27, 2-12

ул. Черниговская 2, 4.

С 13.00 до 18.00:

ул. Полоцкая 8-30,

ул. Серпуховская 18-24, 26 (д/сад № 19),

ул. Портовая 5-27.

Также, по данным городской администрации, с 26 июля по 8 августа в связи с ремонтом оборудования подача горячей воды приостановлена по следующим адресам:

ул. Коммунистическая 48а-г, 51-79, 61 (д/сад № 114), 56а-г, 58а-г, 59а,б, 79а,б,

ул. Летняя 41-53, 48 (школа № 46), 50-56,

ул. Подп. Емельянова 84а, 86а, 88а,

ул. Аллея Смелых 154.