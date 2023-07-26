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НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:18

В Калининграде рецидивист обокрал туристку из Нижнего Новгорода

Ему грозит 2 года колонии
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился на Северном вокзале в Калининграде. Туристка из Нижнего Новгорода, проходя через досмотровые рамки, оставила свой телефон на стойке и покинула вокзал. Когда вернулась, смартфона уже не было.

Как выяснили полицейские, гаджет прихватил 39-летний житель Калининградской области.

Он оказался бывалым рецидивистом, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.