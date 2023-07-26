В Калининграде откроется выставка о культуре и традициях локальных групп русского народа

. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

Новая выставка Музея изобразительных искусств посвящена культурным традициям локальных групп русского населения конца XIX – начала XX века (6+). Экспозиция – из коллекции Российского этнографического музея.

Посетители увидят предметы одежды и быта, утварь и интерьерный текстиль.

Как рассказали в пресс-службе музея, выставка «Мы – русские. Локальные группы русского народа» позволит посетителям увидеть многообразие и богатство русской народной традиции, осознать величие и масштаб нации.

«Особенности говора и традиционной культуры зарождались во времена Древнерусского государства X–XII веков и продолжали формироваться в течение XIII–XIX веков в рамках Русского государства, когда шло освоение русскими новых земель в Восточной Европе, на Урале, в Сибири и на Алтае», - рассказали организаторы.

Передвижной проект подготовлен в рамках национального проекта «Культура» Министерства культуры РФ.

Выставка «Мы – русские. Локальные группы русского народа» работает с 27 июля до 23 августа.