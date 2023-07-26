В Калининграде откроется выставка о культуре и традициях локальных групп русского народа

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Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
Новая выставка Музея изобразительных искусств посвящена культурным традициям локальных групп русского населения конца XIX – начала XX века (6+). Экспозиция – из коллекции Российского этнографического музея.
Посетители увидят предметы одежды и быта, утварь и интерьерный текстиль.
Как рассказали в пресс-службе музея, выставка «Мы – русские. Локальные группы русского народа» позволит посетителям увидеть многообразие и богатство русской народной традиции, осознать величие и масштаб нации.
«Особенности говора и традиционной культуры зарождались во времена Древнерусского государства X–XII веков и продолжали формироваться в течение XIII–XIX веков в рамках Русского государства, когда шло освоение русскими новых земель в Восточной Европе, на Урале, в Сибири и на Алтае», - рассказали организаторы.
Передвижной проект подготовлен в рамках национального проекта «Культура» Министерства культуры РФ.
Выставка «Мы – русские. Локальные группы русского народа» работает с 27 июля до 23 августа.