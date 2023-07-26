В Калининградской области подготовили четвертый выпуск облигаций для населения

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Фото: Правительство Калининградской области
Калининградская область подготовила четвертый выпуск облигаций для населения – продаваться он начнет с 27 июля.
Как сообщили в региональном минфине, облигации полностью защищены от рыночных колебаний и их можно продать по цене покупки с сохранением всего начисленного купонного дохода.
Предусмотрена ежеквартальная выплата купонного дохода.
«Возврат всех внесенных средств в полном объеме гарантируется регионом, который имеет умеренно высокий уровень экономической и финансовой стабильности. Такие облигации стимулируют интерес граждан к новым инструментам инвестирования и, соответственно, развивают внутренний рынок капитала», - говорят в правительстве.
Основные параметры четвертого выпуска:
– объем эмиссии – 500 миллионов рублей;
– ставка купона – 9,5 процента годовых;
– выплата купона – ежеквартально;
– срок погашения облигаций – 15 сентября 2025 года.
Отмечается, что размещение будет осуществляться, как и ранее, на финансовой платформе Московской биржи Финуслуги, которая позволяет совершать сделки с облигациями Калининградской области онлайн в режиме 24/7, без комиссий и во всех регионах России.