В Калининградской области подготовили четвертый выпуск облигаций для населения

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область подготовила четвертый выпуск облигаций для населения – продаваться он начнет с 27 июля.

Как сообщили в региональном минфине, облигации полностью защищены от рыночных колебаний и их можно продать по цене покупки с сохранением всего начисленного купонного дохода.

Предусмотрена ежеквартальная выплата купонного дохода.

«Возврат всех внесенных средств в полном объеме гарантируется регионом, который имеет умеренно высокий уровень экономической и финансовой стабильности. Такие облигации стимулируют интерес граждан к новым инструментам инвестирования и, соответственно, развивают внутренний рынок капитала», - говорят в правительстве.

Основные параметры четвертого выпуска:

– объем эмиссии – 500 миллионов рублей;

– ставка купона – 9,5 процента годовых;

– выплата купона – ежеквартально;

– срок погашения облигаций – 15 сентября 2025 года.

Отмечается, что размещение будет осуществляться, как и ранее, на финансовой платформе Московской биржи Финуслуги, которая позволяет совершать сделки с облигациями Калининградской области онлайн в режиме 24/7, без комиссий и во всех регионах России.