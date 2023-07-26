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НовостиПроисшествия26 июля 2023 12:44

В Калининграде задержали женщину, которая воровала коньяк из магазинов

Дама оказалась причастна к серии преступлений
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде полицейские вышли на след 37-летней жительницы города, которая предпочитала не платить в магазинах. Ранее судимая дама, например, в Светлогорске стянула с прилавка три бутылки коньяка.

В Калининграде она украла несколько упаковок БАДов для похудения из аптеки на улице Багратиона.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, месяц назад женщина похитила алкоголь и продукты питания из помещения алкомаркета на площади Калинина.

Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.