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НовостиПроисшествия26 июля 2023 13:51

На улице Зоологической из-за пожара эвакуировали жильцов дома

В квартире горела ванная комната
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде на улице Зоологической случился пожар – в среду, 26 июля, поступило сообщение о возгорании в пятиэтажке неподалеку от зоопарка.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, через 4 минуты пожарные прибыли на место происшествия и выяснили, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже горит ванная комната.

«Из соседних квартир были эвакуированы четыре человека. Удалось избежать распространения огня на соседние жилые помещения», - отметили в МЧС.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.