149 калининградских IT-компаний получили подтверждение аккредитации Минцифры РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации продлило аккредитацию 17 тысяч российских ИТ-компаний. В их числе оказалось 149 калининградских организаций.

В пресс-службе областного правительства отметили, что для аккредитации доля выручки компании от деятельности в IT-сфере по итогам года должна была быть не менее 30%, а средний размер зарплат — не ниже, чем по России или в регионе, где компания зарегистрирована.

В числе государственных мер поддержки IT-отрасли: пониженные страховые взносы, нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний до конца 2024 года, льготная ипотека для сотрудников, освобождение от проверок, льготные кредиты для компаний, отсрочка от призыва на военную службу и частичной мобилизации.