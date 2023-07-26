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НовостиОбщество26 июля 2023 14:41

Прокуратура требует от администрации Калининграда навести порядок на велодорожках города

На 36 улицах нашли нарушения
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура заинтересовалась велодорожками в Калининграде и требует устранить нарушения при организации движения велосипедистов в городе.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, накануне была организована проверка.

Установили, что на 36 улицах Калининграда с велодорожками не утвержден проект организации дорожного движения, предусматривающий размещение этих самых велодорожек.

В прокуратуре считают, что разметка нанесена произвольно, без соблюдения всех требований.

Устранение нарушений находится на контроле прокурора.