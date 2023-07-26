Прокуратура требует от администрации Калининграда навести порядок на велодорожках города

.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Прокуратура заинтересовалась велодорожками в Калининграде и требует устранить нарушения при организации движения велосипедистов в городе.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, накануне была организована проверка.
Установили, что на 36 улицах Калининграда с велодорожками не утвержден проект организации дорожного движения, предусматривающий размещение этих самых велодорожек.
В прокуратуре считают, что разметка нанесена произвольно, без соблюдения всех требований.
Устранение нарушений находится на контроле прокурора.