Прокуратура требует от администрации Калининграда навести порядок на велодорожках города

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура заинтересовалась велодорожками в Калининграде и требует устранить нарушения при организации движения велосипедистов в городе.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, накануне была организована проверка.

Установили, что на 36 улицах Калининграда с велодорожками не утвержден проект организации дорожного движения, предусматривающий размещение этих самых велодорожек.

В прокуратуре считают, что разметка нанесена произвольно, без соблюдения всех требований.

Устранение нарушений находится на контроле прокурора.