В Калининграде пенсионерка, укравшая кошелек, попала на записи камер видеонаблюдения

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде сотрудники полиции ищут пожилую женщину, укравшую кошелек.

Инцидент случился 20 июля в магазине строительных материалов «Бауцентр» на ул. Согласия. Там пенсионерка заметила оставленный кем-то на кассе кошелек и похитила его. Внутри было 3,5 тысячи рублей и водительское удостоверение.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Действия дамы попали на запись камер наблюдения.

Приметы женщины: на вид 60 лет, волосы седые, короткие, плотного телосложения.

Была одета: костюм голубого цвета из рубашки и юбки, на ногах светлая обувь, сумка черного цвета.

Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении подозреваемой, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 555-502, 552-777, 8-905-242-91-29.