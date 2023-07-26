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НовостиСпорт26 июля 2023 15:11

Калининградские спортсмены завоевали шесть медалей чемпионата России по адаптивной легкой атлетике

Соревнования прошли в Чувашии
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Чемпионат России по адаптивной легкой атлетике для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Чувашии с 21 по 24 июля. В числе 370 представителей адаптивного спорта были и калининградцы.

Наши земляки сумели выиграть шесть медалей.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, наши спортсмены взяли две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды в беге и прыжках.

Два первых и одно второе место – в активе бегуна Ильи Степаниденко.

Третье место в беге на 1500 метров у Платона Петрова.

В секторах для прыжков в длину и высоту две бронзовые медали завоевал Андрей Королев.