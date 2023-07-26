Водитель, насмерть сбивший 12-летнюю девочку под Гусевом, стал фигурантом двух уголовных дел

Виновник смертельного ДТП под Гусевом, 30-летний житель поселка Добровольск, стал фигурантом двух уголовных дел. Речь идет о статьях о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ДТП случилось 25 июля – водитель «Mitsubishi» сбил двух девочек 10 и 12 лет и сбежал с места происшествия.

Пострадавшие с травмами были доставлены в Детскую областную больницу. К сожалению, 12-летняя девочка от полученных травм скончалась. 10-летней пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

«Злоумышленник сел за руль нетрезвым, а ключи от автомобиля марки «Mitsubishi Pajero» взял без разрешения приятеля. После ДТП он бросил автомобиль в 2 км от пос. Красногорское и скрылся», - рассказали в полиции.

Мужчина был оперативно задержан.