В Калининграде открылась выставка китайских художников

. Фото: Правительство Калининградской области

Российско-китайская экспозиция открылась в Музее изобразительных искусств. Представлено более 50 акварелей, выполненных в разных жанрах.

Как рассказали в пресс-службе областного Минкульта, экспозиция объединяет традиции русской академической школы и школы акварели города Циндао.

Посетители увидят работы авторства Янь Вэньчэен, Ван Шаобо, Гао Дунфан, Доу Фенчжи, профессора Дальневосточного государственного института искусств Игоря Обухова, молодых художников, в числе которых Жень Гуанжуй, Ли Ли, Ли Тунчжоу и других авторов.

На открытии декан художественного факультета Дальневосточного государственного института искусств, профессор Наталья Попович отметила, что выставка ранее прошла во Владивостоке.

Как отмечают организаторы, выставка «Циндао. Акварель китайских и российских художников» – это возможность познакомиться со школой акварели Академии изящных искусств Циндао, увидеть философское прочтение пейзажа, натюрморта, тематической картины.

Экспозиция открыта до 27 августа.