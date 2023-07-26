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НовостиЗвезды26 июля 2023 16:42

Георгий Мартиросян гостит в Калининградской области

На днях популярный актер знакомился с достопримечательностями Черняховска
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Георгий Мартиросян в гончарной мастерской замка Инстербург.

Георгий Мартиросян в гончарной мастерской замка Инстербург.

Фото: предоставлено Алексеем Оглезневым.

Калининградская область в этом году, похоже, пользуется повышенным вниманием отечественных знаменитостей. Вот и Георгий Мартиросян – популярный актер и талантливый сценарист решил посетить наш регион.

Заслуженный артист Российской Федерации в числе прочего побывал в Черняховске, где осмотрел, помимо всего прочего, едва ли не главную местную достопримечательность – замок Инстербург. Говорят, экскурсией звездный гость остался доволен.