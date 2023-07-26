Калининградский губернатор совершил рабочую поездку в Балтийск

Антон Алиханов в Балтийске: «-Будем помогать». Фото: Правительство Калининградской области

В среду, 26 июля состоялся рабочий выезд губернатора в Балтийский городской округ. Антон Алиханов посетил стройплощадки инфраструктурных и социальных объектов и проконтролировал качество выполненных работ.

Особое внимание было уделено строительству и реконструкции автоматизированной газораспределительной станции в районе поселка Черепаново. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава региона осмотрел готовый газорегуляторный блочный пункт, который будет обеспечивать нормативное давление подачи газа в Балтийск.

Затем настала очередь «Водоканала», руководство которого доложило Алиханову о проведенной работе по нормализации водоснабжения муниципалитета. Устранены утечки, отремонтированы четыре скважины, что позволило нормализовать подачу воды. В ближайших планах – реконструкция насосной станции №2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12 500 кубометров в сутки.

По ходу поездки губернатор также посетил обновленный после масштабного благоустройства парк имени Героя Советского Союза, командующего Балтийским Флотом Арсения Головко, побывал на стройплощадке детского сада на 225 мест в районе шоссе Морской пехоты, осмотрел строительство многоквартирного дома, куда осенью переедут порядка 60 семей из аварийного фонда.

«Позже встретился с женами и матерями участников СВО от нашего региона, - добавил Антон Алиханов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». - Обсудили потребности ребят на фронте, рассказал, чем уже помогаем. Поручил взять на контроль просьбы, которые были заявлены в ходе встречи по гражданской тематике. Будем помогать».