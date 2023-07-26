«Балтика» победила «Крылья Советов» 3:2, проигрывая в начале матча

В Самаре завершился матч группового этапа Кубка России, в котором местные «Крылья Советов» принимали калининградскую «Балтику». Счет уже на 10-й минуте открыли хозяева – отличился Владимир Хабулов.

Во втором тайме калининградцы перевернули ход матча. На 56-й минуте счет сравнял Роберто Фернандес. Спустя 13 минут Анхело Энрикес вывел «Балтику» вперед, а затем Максим Кузьмин сделал счет на табло 1:3.

На предпоследней (!) минуте основного времени самарцы усилиями Гленна Бейла один мяч отыграли, но свести встречу вничью не сумели.

Следующий матч – это будет второй тур РПЛ - балтийцы проведут в понедельник, 31 июля, в Москве против «Спартака».