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НовостиОбщество27 июля 2023 5:38

В Калининграде прокурор предостерег двух застройщиков

Причиной стало существенное отставание от графика работ на социально значимых объектах
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Первый заместитель прокурора Калининградской области Владимир Родин объявил предостережение генеральным директорам предприятий «Служба заказчика «Акстрой» и «СЗ «Акфен».

Произошло это после того как сотрудники надзирающего ведомства выявили значительное отставание застройщиков, соответственно, от графика выполнения работ по возведению (в рамках нацпроекта «Образование») учебного корпуса школы-интерната №1 и многоквартирного дома по улице Гайдара в Калининграде (там задействованы деньги дольщиков).

Наряду с застройщиками органами предостережение получил и. о. регионального министра образования.