В Калининграде прокурор предостерег двух застройщиков

Первый заместитель прокурора Калининградской области Владимир Родин объявил предостережение генеральным директорам предприятий «Служба заказчика «Акстрой» и «СЗ «Акфен».

Произошло это после того как сотрудники надзирающего ведомства выявили значительное отставание застройщиков, соответственно, от графика выполнения работ по возведению (в рамках нацпроекта «Образование») учебного корпуса школы-интерната №1 и многоквартирного дома по улице Гайдара в Калининграде (там задействованы деньги дольщиков).

Наряду с застройщиками органами предостережение получил и. о. регионального министра образования.