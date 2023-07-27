В Калининграде воспитатель детсада отдала мошенникам миллион рублей

В дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда обратилась 60-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее похитили деньги.

- Сотрудники полиции установили, что потерпевшей поступил звонок от неизвестного, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что со счетов пожилой женщины мошенники пытаются похитить денежные средства. И чтобы сохранить накопления, нужно перевести их на так называемый «безопасный счет».

Об этой незамысловатой схеме отъема мошенниками денег правоохранители предупреждают четных граждан уже не первый год. Тем не менее, она в очередной раз сработала: калининградка (по данным УМВД, она трудится в одном из дошкольных учреждений) сняла со своего счета миллион рублей и отправила все незнакомцу. Который тотчас после этого перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Мошенничество».