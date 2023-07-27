На границе с Литвой скапливается очередь из автомобилей

В Калининградской области на границе с Литвой снова скапливаются автомобили.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, по данным на 9.00 четверга 27 июля сотрудники таможенного поста «Чернышевское» за сутки оформили 179 грузовых автомобилей, прибывших в Калининградскую область. Оформлено и 158 большегрузов, выехавших в Литву.

«На въезд в очереди находятся 25 автомобилей, в направлении выезда движение свободно», - отметили в таможне.

Всего же через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные в автомобильных пунктах пропуска, за сутки в Литовскую Республику и Республику Польша выехало 214 грузовиков и 488 легковых машин, в регион прибыло 218 единиц грузового и 396 единиц легкового транспорта.