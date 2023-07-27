В Балтийске 28 июля перекроют улицы ради генеральной репетиции празднования Дня ВМФ

Генеральная репетиция военно-спортивного праздника, приуроченного ко Дню Военно-морского флота состоится в Балтийске в пятницу, 28 июля.

Как сообщает местная администрация, намечено ограничение стоянок и автомобильного движения.

Так, 28 июля с 07:00 до 12:00 запрещается стоянка автотранспорта и ограничивается движение на улицах Балтийска:

- ул. Красной Армии, от ул. Артиллерийской до морского канала;

- ул. Кронштадтская;

- ул. Головко;

- ул. Адмирала Н. Кузнецова;

- ул. Морской бульвар;

- причалы морского канала № 1,2 и 3

Отмечается, что паромная переправа будет выполнять рейсы в 7:20 и после 12:00 в обычном режиме по расписанию.

Общественный транспорт будет осуществлять перевозку пассажиров до ж/д вокзала.