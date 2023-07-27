Из Калининграда запускают прямые авиарейсы в Ульяновск

. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

Из Калининграда в Ульяновск запускают прямые рейсы. С 16 августа авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» открывает прямое регулярное авиасообщение.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», перелеты будут выполняться один раз в неделю по средам на воздушных судах Эмбраер 190 в компоновке 110 пассажирских мест.

Вылет из Калининграда в 12:35, прилет в Ульяновск в 17:50.

Вылет из Ульяновска в 18:50, прилет в аэропорт «Храброво» в 20:15.

Отмечается, что время в пути составляет 3 часа 15 минут.