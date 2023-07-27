Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 27 июля

В Калининграде в четверг, 27 июля, намечен ряд отключений электроэнергии. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Суздальская 20,

ул. Ген. Хохлова 4,

ул. Комсомольская 3, 7 (д/с №22), 2-2а, 4 (лицей №18), 6, 8-10а, 14-14а,

ул. ул. Косм. Леонова 2, 6, 8,

ул. Ермака 1, 1а, 3 (университет МФЮА),

пр-кт Мира 27, 58-60, 62, 64, 64а, 66-68, 70-72а, 74-76,78-80а,

ул. Шиллера 2.

До 13.00: ул. Комсомольская 15,12,14.

С 13.30 до 18.00 света не будет на: ул. Алябьева 21, ул. Лейт. Яналова 5, 21, 10, 12, ул. Войнич 1.

Также до 13.30 света не будет в Чкаловске.

По данным городской администрации, в связи с проведением ремонтных работ холодное водоснабжение до 17.00 отсутствует по адресу: ул. Полк. Ефремова 8-12.

До 15.00 – на ул. А. Невского, 192.

В связи с ремонтными работами на магистральной линии горячее водоснабжение до 17.00 будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Комсомольская 63-65, 67 (МАОУ лицей №49), 83а, 89, 91а (госпиталь ветеранов) ,70, 74-76,

ул. Щорса 1–3, 15, 2-4,

пер. Щорса 9-11, 13, 6-16, 14,

ул. В. Котика 2, 4-10,

ул. Красная 45, 63а, 93-95, 105(д/с №47), 74, 102,

ул. К. Маркса 28,

ул. Маяковского 1,13-19,

ул. Мл. лейт. Родителева 12-14,16-22,

ул. Чекистов 41-47, 57-59, 32-36, 38,

ул. Чернышевского 9а, 26а (дет. поликлиника), 28-30,

ул. Лейт. Яналова 34-40, 44-50.