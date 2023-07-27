На улице Толбухина из-за строительства канализации до ноября вводят ограничения

В Калининграде на улице Толбухина с 21 августа по 1 ноября на время строительства сетей бытовой канализации вводят ограничения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, будут установлены временные дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор»:

- с 21.08.2023 по 25.08.2023 на ул. Толбухина по четной стороне от дома №2 по ул. Тамбовская до дома №11 по ул. Тульская, по нечетной от дома №5 до дома №9 по ул. Тульская;

- с 26.08.2023 по 31.08.2023 на ул. Толбухина по четной стороне от дома №4 до дома №4 по ул. ул. Тамбовская, по нечетной от дома №13 до дома №1;

- с 01.09.2023 по 15.09.2023 на ул. Толбухина по четной стороне от дома № 6 до дома №1 по ул. Тамбовская, по нечетной от дома №23 до дома №7;

- с 18.09.2023 по 25.09.2023 на ул. Толбухина по четной стороне от дома №16 по ул. Миклухо-Маклая до дома №4, по нечетной от дома №14 по ул. Миклухо-Маклая до дома №15;

- с 26.09.2023 по 06.10.2023 на ул. Толбухина по четной стороне от дома №1 по ул. Холмогорская до дома № 15 по ул. Миклухо-Маклая, по нечетной от дома №43 до дома №31;

- с 09.10.2023 по 24.10.2023 на ул. Толбухина по четной стороне от дома №10 до №1 по ул. Холмогорская; по нечетной от дома № 57 до дома №39;

- с 25.10.2023 по 01.11.2023 на ул. Толбухина по четной стороне от дома №14 по ул. Кутаисская до дома №1 по ул. Холмогорская; по нечетной от дома №12 А по ул. Кутаисская до дома №53.

Строители приносят извинения за временные неудобства и просят водителей соблюдать осторожность.