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НовостиОбщество27 июля 2023 9:34

В Калининграде откроется выставка диорам и моделей военной техники

Экспозицию представят в зале регионального отделения ДОСААФ России на ул. Озерной
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде с 29 по 30 июля пройдет вторая выставка-конкурс «К. Моделс-2023» (6+). Будут представлены модели разных размеров, максимально точно повторяющие настоящую военную технику, вооружение и события Великой Отечественной войны в виде диорам.

Как рассказали организаторы, это возможность познакомиться с историей сухопутных войск, ВВС и ВМФ России.

Посетить выставку-конкурс может любой желающий, она пройдет в актовом зале регионального отделения ДОСААФ России по адресу: Калининград, ул. Озерная, д. 31а.

Открытие состоится в субботу в 12.00.