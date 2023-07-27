В Калининграде в поликлиниках на Леонова и Садовой проводят ремонт

. Фото: Правительство Калининградской области

В двух отделениях калининградской городской детской поликлиники проходит капитальный ремонт: на улицах Космонавта Леонова и Садовой.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, суммарная стоимость работ составила 24,9 миллиона рублей. Средства направлены из областного бюджета.

Предусмотрен ремонт потолков, стен, полов, оконных и дверных проемов, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, замена электрооборудования.

Срок окончания работ на двух объектах по контракту – конец сентября.

«В каждом отделении работы осуществляются в два этапа, чтобы не нарушался процесс их функционирования. В настоящий момент ремонтируется одна половина помещений указанных филиалов», - отметил подрядчик.